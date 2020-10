Nuis en Verweij melden zich op NK af voor 1500 meter

Kjeld Nuis laat zaterdag bij de NK afstanden in Heerenveen de 1500 meter aan zich voorbijgaan. De olympisch kampioen op deze afstand wil zich sparen voor de 1000 meter, die zondag wordt verreden.

De blikvanger van Team Reggeborgh is na een coronabesmetting nog niet de oude. Hij bekijkt de NK derhalve van race tot race. Op de eerste 500 meter eindigde Nuis vrijdag verdienstelijk als zevende. Voor de tweede manche meldde hij zich later af. Nuis is drievoudig Nederlands kampioen op de 1500 meter.

Ook Koen Verweij komt zaterdag op de schaatsmijl in een leeg Thialf niet in actie. Hij veroverde twee keer de nationale titel op de 1500 meter.