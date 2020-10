Onzeker schaatsseizoen begint in Thialf met NK afstanden

Een onzeker schaatsseizoen op de langebaan gaat vrijdag in Thialf achter gesloten deuren van start met de NK afstanden. Om 13.10 uur beginnen de mannen aan hun eerste 500 meter. Daarna staan de 1500 meter voor vrouwen, de tweede 500 meter voor mannen en de 5000 meter voor mannen op het programma. Op zaterdag en zondag wordt er in Heerenveen eveneens volop gestreden om de Nederlandse titels.

Het schaatsseizoen op de langebaan zou oorspronkelijk vrijdag met de Nederlandse wereldbekerkwalificatie in Thialf worden geopend. Door de coronacrisis is echter ook in de schaatswereld alles anders. De internationale schaatsunie ISU heeft voor dit kalenderjaar alle wereldbekers geschrapt en of er in de eerste drie maanden van het jaar nog grote titeltoernooien gaan plaatsvinden, is nog de vraag.

Voor november en december is in Nederland een alternatief programma samengesteld. Na de NK afstanden, die normaal eind december worden gehouden, zijn de NK allround (21 – 22 november) en de NK sprint (28 – 29 november) naar voren gehaald en is de WK-kwalificatie (26 – 28 december) erbij gekomen. Wat er verder in het nieuwe jaar gaat gebeuren, is nog onduidelijk.