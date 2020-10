Pijnlijke nederlaag Djokovic in Wenen

Novak Djokovic heeft op het indoortoernooi van Wenen een pijnlijke nederlaag geleden in de kwartfinales. De nummer 1 van de wereld werd met 6-2 6-1 verrast door de Italiaanse lucky loser Lorenzo Sonego, de mondiale nummer 42.

De partij duurde slechts 68 minuten. Djokovic verloor maar liefst vijf keer zijn servicegame en wist geen van zijn zes breakpoints te verzilveren.

Sonego wist zich afgelopen weekend via de kwalificaties niet te plaatsen voor het hoofdtoernooi, maar mocht op het laatste moment toch deelnemen omdat de Argentijn Diego Schwartzman zich had afgemeld. Djokovic accepteerde voor het toernooi in Oostenrijk een wildcard.

Eerder op de dag werd US Open-kampioen Dominic Thiem met 7-6 (5) 6-2 verslagen door de Rus Andrej Roeblev.