Roglic: leiderstrui verandert niet veel voor de ploeg

Wielrenner Primoz Roglic pakte in de tiende rit naar Suances alweer zijn derde ritzege in deze Ronde van Spanje en nam de leiderstrui weer over van Richard Carapaz. Het is alweer de tiende overwinning in dit door het coronavirus verkorte seizoen voor de Sloveen. “Opnieuw geweldig. Ik ben superblij”, zei de kopman van Jumbo-Visma. “Het is nooit gemakkelijk om te winnen, maar ik had de goede benen ervoor.”

De versnelling van Roglic in de laatste 150 meter was goed voor een klein gaatje, waardoor hij naast de tien seconden bonificatie drie tellen pakte op leider Richard Carapaz en dus de rode trui overnam. “Ik sta weer in het rood, maar dat verandert niet veel voor onze ploeg. We proberen het momentum en onze focus te houden.”

De renners in de Ronde van Spanje hebben nu twee zware bergetappes op het programma met zaterdag de beklimming van de Alto de la Farrapona en zondag de beklimming van de Angliru. “Twee dagen met klimmen in de bergen dit weekend, ik hoop dat het leuk wordt om naar te kijken”, keek de Sloveen vooruit.

“Het wordt een heel zware etappe zaterdag”, verwacht Roglic. De Sloveen denkt dat de strijd niet alleen tussen hem en Carapaz van Ineos-Grenadiers gaat en wijst ook op het sterke blok van Movistar. “Er zijn nog genoeg andere jongens.”

Dat het team de leiderstrui enkele dagen niet hoefde de verdedigen was zeker niet slecht voor de ploeg, vond de kopman van Jumbo-Visma. “Nu hebben we de verantwoordelijkheid teruggepakt en gaan we deze positie zo goed mogelijk verdedigen. Hopelijk heb ik wat extra kracht door de leiderstrui.”