Roglic wint tiende etappe in Vuelta en neemt leiderstrui over

Wielrenner Primoz Roglic heeft met de ritzege in de tiende etappe de leiding in de Ronde van Spanje gegrepen. De kopman van Jumbo-Visma was na 185 kilometer tussen Castro Urdiales en Suances de snelste in de lastige laatste kilometer. De Sloveen bleef de Oostenrijker Felix Grossschartner en de Italiaan Andrea Bagioli voor en boekte zijn derde ritzege.

Roglic kwam 3 seconden eerder binnen dan rodetruidrager Richard Carapaz uit Ecuador. De kopman van Ineos-Grenadiers had 13 seconden voorsprong op de Sloveen, die 10 seconden bonificatie pakte en daardoor in tijd gelijk is gekomen met de Ecuadoraan. De leiderstrui is voor Roglic.

Een kopgroep van vier ging er al vroeg vandoor in de etappe. Pim Ligthart (Total Direct Energie) en Alex Molenaar (Burgos) sprongen een paar kilometer na de start weg met de Belg Brent van Moer (Lotto Soudal) en de Pool Michal Paluta. Het viertal kreeg een maximale voorsprong van bijna twaalf minuten, maar werd op 17 kilometer van de streep bijgehaald.

In de lastige slotkilometer probeerde eerst Guillaume Martin te ontsnappen, maar de Fransman werd bijgehaald en op de versnelling van Roglic had niemand een antwoord. De eerste acht renners kwamen in dezelfde tijd binnen. Carapaz, die als veertiende finishte, had net als nummer 12 Wout Poels 3 seconden achterstand.

Roglic won twee dagen eerder de achtste rit met aankomst op Alto de Moncalvillo en was ook al de beste in de openingsrit met aankomst in Arrate.