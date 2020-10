Wolves naast Everton en Liverpool na zege op Crystal Palace

Wolverhampton Wanderers is door de overwinning op Crystal Palace net als koplopers Everton en Liverpool op 13 punten gekomen. De Wolves hebben daarvoor wel een wedstrijd meer gespeeld. De thuiswedstrijd tegen Crystal Palace werd met 2-0 gewonnen.

De eindstand was al binnen een half uur bereikt. Rayan Aït-Nouri opende de score voor de ploeg van de Portugese coach Nuno met een laag schot in de rechterhoek. Daniel Podence maakte er in de 27e minuut op aangeven van Pedro Neto 2-0 van.

Crystal Palace probeerde in de tweede helft wat terug te doen. Een kopbal van Michy Batshuayi werd gestopt door de doelman van de Wolves. Patrick van Aanholt, die net als Jaïro Riedewald de hele wedstrijd speelde bij de bezoekers, schoot uit een vrije trap over. Luka Milivojevic van Crystal Palace kreeg in de slotfase nog een rode kaart na een tackle waarbij hij João Moutinho hard raakte.