Eerste Nederlandse titel schaatsster Schouten op 3000 meter

Irene Schouten heeft bij de NK afstanden in Heerenveen verrassend de titel veroverd op de 3000 meter. De 28-jarige schaatsster van Team Zaanlander zegevierde in een tijd van 4.01,93 minuten. Reina Anema maakte in Thialf eveneens indruk met de tweede tijd (4.04,28). Het brons ging naar tweevoudig kampioene Antoinette de Jong (4.04,53).

Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte belandde met een tijd van 4.06,71 op de vierde plaats. Zevenvoudig kampioene Ireen Wüst reed de vijfde tijd (4.06,82).

De onttroonde titelhoudster Esmee Visser stelde danig teleur. De Europees kampioene op deze afstand kwam niet verder dan de elfde plaats (4.09,55).

Voor Schouten was het haar eerste Nederlandse titel op de 3000 meter. De tweevoudig wereldkampioene op de massastart deed op deze afstand voor de elfde keer mee aan de NK. Vorig seizoen eindigde ze als tweede.