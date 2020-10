Fransman Gaudu wint bergop in Ronde van Spanje

De Franse wielrenner David Gaudu heeft de elfde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De rit ging over 170 kilometer van Villaviciosa naar Alto de la Farrapona, waar de finish bergop lag.

De renner van Groupama-FDJ reed samen met Marc Soler, de nummer 10 van het klassement, voorop richting de eindstreep. In een onderling gevecht op de laatste steile meters was Gaudu de sterkste. De Spanjaard van Movistar finishte enkele tellen later als tweede. De Australiër Michael Storer (Team Sunweb) werd derde op 52 seconden van de ritwinnaar.

Tussen de nummer 1 en 2 van de Vuelta, Primoz Roglic en Richard Carapaz, veranderde niets. De Sloveen en Ecuadoraan kwamen tegelijkertijd over de eindstreep, waardoor ze dezelfde tijd behouden in het klassement. Roglic, de kopman van Jumbo-Visma, heeft de rode leiderstrui om zijn schouders.

Soler schoof door zijn tijdwinst vier plaatsen op en staat nu zesde in het algemeen klassement. Wout Poels gaf 7 seconden toe op het groepje van Roglic en Carapaz, maar hij bleef de nummer 9 van het klassement met bijna 4 minuten achterstand.

Het peloton hield bij de start van de zware etappe, met vijf beklimmingen waarvan vier uit de eerste categorie, een kort protest. De renners waren ontevreden over de gang van zaken een dag eerder. De organisatie had onverwachts besloten wél de tijdsverschillen mee te tellen die in de laatste 3 kilometer tot stand waren gekomen, waardoor ritwinnaar Roglic de rode leiderstrui overnam van Carapaz dankzij de bonificatieseconden.

Een kopgroep van acht man, onder wie Gaudu, pakte ruim 3 minuten voorsprong op het peloton. Soler kwam daardoor virtueel in de buurt van de leiderstrui. De Spanjaard begon aan de etappe met 3.52 minuten achterstand op Roglic. In de laatste kilometers bergop slonk de voorsprong van de kopmannen tot iets meer dan 1 minuut.

“Ik voelde mij al een paar dagen niet super, ook vandaag niet”, bekende Gaudu. “Maar aan het einde werd ik steeds sterker. Deze overwinning voelt als een opluchting.” Niet alleen voor de Fransman zelf, maar ook voor zijn ploeg. “Onze kopman Thibaut Pinot lag vroeg uit de Vuelta. Daarom proberen we er het beste van te maken. We zijn heel gelukkig met deze zege.”

Zondag wacht de renners opnieuw een zware bergetappe. De rit gaat over zo’n 110 kilometer van Pola de Laviana naar Alto de l’Angliru, waar de finish bergop ligt.