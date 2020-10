Golfer Besseling zakt weg op Cyprus

Golfer Wil Besseling heeft in de derde ronde van het Cyprus Open zijn uitzicht op een topklassering zien vervliegen. De Noord-Hollander had 72 slagen nodig op de banen van het Aphrodite Hills Resort in Paphos, vijf meer dan in zijn eerste twee rondes. Met een totaal van 206 zakte Besseling naar de gedeelde dertigste plaats. Hij stond na twee rondes op de twaalfde plek.

De 34-jarige golfer begon met drie birdies op de eerste vier holes. Een triple bogey (+3) op de veertiende hole wierp Besseling echter terug. Hij moest daarna ook nog een bogey invullen op zijn scorekaart en eindigde zo één boven par.

Jamie Donaldson uit Wales gaat als leider de slotdag in. Na twee rondes van 65 slagen had Donaldson zaterdag 69 slagen nodig. De 45-jarige Brit wordt in het klassement op één slag gevolgd door vijf golfers.

Joost Luiten volgde met 71 slagen het baangemiddelde in zijn derde omloop (drie birdies en drie bogeys). Met een totaal van 209 staat Luiten op de gedeelde 53e plek in het klassement.