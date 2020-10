Golfers Besseling en Luiten zakken weg op Cyprus Open

De Nederlandse golfers Wil Besseling en Joost Luiten zijn op de derde dag van het Cyprus Open gezakt in het klassement. Besseling ging zaterdag op het resort Aphrodite Hills rond in 72 slagen (+1). De Noord-Hollander belandde met een score van 206 op de dertigste plaats. Hij was als nummer 12 aan zijn derde omloop begonnen.

Luiten had voor zijn derde rondje 71 slagen nodig. Met een totaal van 209 daalde hij in de tussenstand af naar de 53e positie.

Welshman Jamie Donaldson leidt na drie dagen met een score van 199.