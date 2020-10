Roglic had meer aanvallen verwacht op zijn rode leiderstrui

Wielrenner Primoz Roglic van Jumbo-Visma had tijdens de slotklim in de elfde etappe van de Ronde van Spanje meer aanvallen verwacht op zijn koppositie. De Sloveen, die al drie etappezeges op zak heeft, kwam samen met zijn concurrenten over de finish en verloor geen tijd. De kopman van de Nederlandse ploeg blijft daardoor de nummer 1 van het algemeen klassement.

“Ik denk dat iedereen bang is voor de Angliru”, doelde Roglic op de klim van de buitencategorie die zondag op het programma staat. “Ik verwacht daar wel de nodige aanvallen en vooral een man-tegen-mangevecht. Ik heb de Angliru nog nooit bedwongen, maar ik heb er vertrouwen in.”

Jumbo-Visma hield een strak tempo op de slotklim, de Alto de la Farrapona, waardoor aanvallen uitbleven. “We hadden de etappe goed onder controle,” aldus Roglic. “Toen Soler ten aanval trok, zijn we rustig gebleven en niet in paniek geraakt. We zijn ons eigen tempo blijven rijden. Alles gaat goed tot nu toe.”