Schaatsster Kok onttroont Leerdam op 500 meter

Schaatsster Femke Kok (20) heeft bij de NK afstanden in Thialf op de 500 meter haar eerste titel veroverd. De Friese sprintster won ook de tweede manche. Opnieuw bleef ze als enige rijdster onder de 38 seconden. Kok finishte in 37,88 seconden, precies dezelfde tijd als in haar eerste rit.

De onttroonde titelhoudster Jutta Leerdam moest in het eindklassement genoegen nemen met zilver. De 21-jarige Westlandse reed ook in de tweede manche de tweede tijd (38,01). Marrit Fledderus (19) pakte brons in de eindstand. Ze reed ook op de tweede 500 meter de derde tijd (38,28). Dat was opnieuw een persoonlijk record voor Fledderus, die haar eerste medaille op dit toernooi veroverde.

Kok maakte vorig seizoen als rijdster van het gewest Friesland al de nodige indruk. Ze eindigde bij de NK afstanden verrassend als derde op de 500 meter. Daarna pakte het sprinttalent ook brons op de Nederlandse sprintvierkamp. Onder leiding van coach Gerard van Velde hoopt Kok bij Team Reggeborgh, met ook oud-olympisch sprintkampioen Michel Mulder in de technische staf, uit te groeien tot een wereldtopper.

“Ik had best veel zenuwen, maar het is goed gekomen”, sprak Kok glunderend bij de NOS. “Er was nogal wat corona-gedoe in onze ploeg. Eerst moesten we na Inzell tien dagen in quarantaine en afgelopen week hadden we nog een besmetting in het team”, doelde ze op Michelle de Jong. “Daar ben je dan toch wel mee bezig. Je bent voortdurend aan het controleren of je ziek wordt. En dan ben je ook weer nerveus voor de uitslag van de test. Maar gelukkig was het negatief.”

Kok reed begin oktober tijdens trainingswedstrijden in Heerenveen al een ijzersterke tijd (37,55). Mede daardoor begon ze zaterdag als favoriet aan de dubbele 500 meter. “De verwachtingen waren hoog, ook bij mezelf. Ik wilde heel graag winnen, maar misschien wel daardoor stond ik behoorlijk te trillen aan de start. Maar gelukkig ging het schaatsen best wel goed.”