Tennisser Roeblev naar finale in Wenen na opgave Anderson

De Russische tennisser Andrej Roeblev is na opgave van zijn Zuid-Afrikaanse tegenstander Kevin Anderson doorgestoten naar de finale van het indoortoernooi in Wenen. De 34-jarige Anderson, de nummer 111 op de wereldranglijst, had te veel last van zijn rug en gaf in de tweede set op bij een stand van 6-4 4-1.

Het is al de tweede keer tijdens het ATP-toernooi in Oostenrijk dat Roeblev wint dankzij opgave van zijn tegenstander. In de tweede ronde schakelde hij Jannik Sinner uit na een blessure in de eerste set bij de Italiaan. Het stond toen 2-1.

De andere halve finale gaat tussen de Italiaan Lorenzo Sonego, de mondiale nummer 42, en de Brit Daniel Evans, nummer 33 op de wereldranglijst. Sonego versloeg vrijdag verrassend Novak Djokovic met 6-2 6-1, de partij duurde slechts 68 minuten.