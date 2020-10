Tennisster Halep besmet met coronavirus

Tennisster Simona Halep heeft positief getest op het coronavirus. De Roemeense nummer twee van de wereld maakte haar besmetting bekend via Twitter. “Ik ben thuis in isolatie en aan het herstellen van milde symptomen. Ik voel me goed”, aldus de 29-jarige Halep, de laatste winnares van Wimbledon.

De positieve test heeft sportief geen gevolgen voor Halep. Ze heeft haar seizoen al beƫindigd. Haar laatste toernooi was Roland Garros, waar ze eerder deze maand in de vierde ronde verloor van de latere kampioene Iga Swiatek.