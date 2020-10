Verstappen derde in kwalificatie Imola

Max Verstappen heeft wederom geen poleposition kunnen veroveren in de Formule 1. De coureur van Red Bull eindigde als derde in de kwalificatierace voor de Grote Prijs van Emilia-Romagna.

Valtteri Bottas greep de pole met een supersnel rondje in de derde en laatste sessie. De Fin van Mercedes troefde zijn teamgenoot Lewis Hamilton af. De regerend wereldkampioen was 0,097 seconde langzamer dan Bottas. Verstappen gaf 0,567 seconde toe.

Er was even schrik bij Verstappen in de tweede kwalificatiesessie. De Limburger klaagde over problemen met de motor en dook de pits in. Teambaas Christian Horner meldde al snel dat er een bougie moest worden verwisseld. Dat kostte wat tijd, maar Verstappen hield nog net genoeg tijd over om een ronde voluit te gaan. Met de zesde tijd plaatste hij zich alsnog voor de laatste sessie met de tien snelsten.

De problemen werkten wel door, zei Verstappen kort na kwalificatie. “Door dat gedoe kwam ik er niet echt lekker in. Er was ook niet veel grip. De derde plek is niet slecht, maar ik had verwacht dat ik het de Mercedessen moeilijker had kunnen maken”, aldus de kopman van Red Bull, die zondag vertrekt vanaf de tweede startrij.

Pierre Gasly reed een sterke kwalificatie. De Fransman verraste met de vierde tijd in zijn AlphaTauri. Alexander Albon, de teamgenoot van Verstappen die moet presteren om zijn zitje bij Red Bull behouden, eindigde als zesde.

De race op het nauwe circuit van Imola, dat vernoemd is naar Enzo en Dino Ferrari, de oprichter van het Italiaanse automerk en diens vroeg gestorven zoon, is de dertiende van het seizoen. Hamilton leidt zo riant in het kampioenschap, dat zijn zevende wereldtitel hem eigenlijk niet meer kan ontgaan. Verstappen is de nummer drie in de stand.