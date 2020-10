Zege veldrijdster Worst in Koppenbergcross

Annemarie Worst heeft de eerste echte klassieker van dit seizoen in het veldrijden op haar naam geschreven. Ze won de zware Koppenbergcross. In de laatste beklimming van de steile Vlaamse puist loste ze Lucinda Brand, die als tweede over de finish kwam. Yara Kastelijn, die vorig jaar won, arriveerde nu als derde.

Denise Betsema en wereldkampioene Ceylin del Carmen Alavarado konden in het begin van de koers mee vooraan. Alvarado moest als eerste afhaken, Betsema kon ook uiteindelijk ook niet mee met het Nederlandse trio dat overbleef. Voor Worst was het haar eerste overwinning in dit seizoen.