Engelse wielrenster Deignan gaat na topjaar toch door

De Engelse wielrenster Lizzie Deignan verlengt haar carrière toch met twee jaar. De 31-jarige Deignan won dit seizoen onder meer Luik-Bastenaken-Luik en La Course, de vrouwenwedstrijd die tijdens de Tour de France wordt gehouden. De Engelse wilde eigenlijk aan het einde van het jaar stoppen, maar besloot om haar contract bij Trek-Segafredo te verlengen tot eind 2022.

Deignan zegevierde eind juli in de zevende editie van La Course. Ze klopte Marianne Vos in de sprint op de Promenade des Anglais in Nice. Een maand geleden zegevierde de leidster in het klassement van de WorldTour voor vrouwen ook in Luik-Bastenaken-Luik. De Engelse veroverde in 2015 de wereldtitel op de weg, toen nog onder haar meisjesnaam Armitstead.

Trek-Segafredo wist niet alleen Deignan te behouden, ook de Italiaanse kampioene Elisa Longo Borghini verlengde haar contract met twee jaar. De 28-jarige Longo Borghini, die brons pakte op de Spelen van Rio 2016, won dit jaar onder meer een etappe in de Giro Rosa.