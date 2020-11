Hamilton kan zijn kleinkinderen later weer iets moois vertellen

Zelf kan hij over twee weken in Turkije zijn zevende wereldtitel binnenhalen, maar zondag op Imola vierde Lewis Hamilton al een uitbundig feest met zijn renstal Mercedes. Met de zoveelste ‘één-twee’ van Hamilton en Valtteri Bottas verzekerde Mercedes zich voor het zevende jaar op rij van de wereldtitel bij de constructeurs, een record in de Formule 1. “Ongelooflijk, zeven jaar achter elkaar zijn we kampioen”, zei Hamilton. “Dat is iets wat ik op een dag aan mijn kleinkinderen ga vertellen.”

Hamilton won de Grote Prijs van Emilia-Romagna, mede door een uitgekiende pitstopstrategie. Zijn teamgenoot Bottas, die van poleposition was vertrokken, eindigde als tweede. Met nog vier grands prix te gaan, staat Hamilton in het WK-klassement nu 85 punten voor op de Fin.

“Het was een zware en vermoeiende race”, zei Hamilton, die teambaas Toto Wolff als eerste in de armen vloog. “Al die mannen en vrouwen van Mercedes die in de fabriek werken, zij zijn de helden. Ze geven nooit op. Ze blijven pushen en innoveren. Misschien denkt iedereen dat we gewend zijn aan winnen, maar deze zevende titel voelt als de eerste. Het is geweldig om onderdeel te zijn van een team dat steeds maar weer records neerzet.”

Wolff is naar eigen zeggen niet zo van de records. “Maar dit is wel iets om supertrots op te zijn”, aldus de teambaas van Mercedes. “We proberen steeds weer grenzen te verleggen. Ik kijk alweer uit naar de volgende uitdaging.”