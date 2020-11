Hamilton wint ook op Imola, Verstappen valt uit

Lewis Hamilton heeft ook de Grote Prijs van Emilia-Romagna in de Formule 1 gewonnen. De Britse kopman van Mercedes boekte zijn 93e overwinning en kan om over twee weken in Turkije zijn zevende wereldtitel binnenhalen. Max Verstappen koerste op het circuit van Imola af op de tweede plaats, maar hij viel twaalf rondes voor het einde uit door een lekke achterband.

Verstappen had enkele rondes eerder met een fraaie inhaalactie de tweede plek in de race overgenomen van Valtteri Bottas, de teamgenoot van Hamilton. Door de uitvalbeurt van de Nederlander eindigde de Fin alsnog als tweede. De Australiër Daniel Ricciardo reed in de Renault net als enkele weken geleden op de Nürburgring naar de derde plaats.

Mercedes verzekerde zich op Imola al van de zevende wereldtitel op rij bij de constructeurs, een record. De Duitse renstal verbeterde het record van Ferrari, dat van 1999 tot en met 2004 met Michael Schumacher als kopman zes keer op rij wereldkampioen bij de constructeurs werd.

Hamilton moest na de start zijn tweede plaats afstaan aan Verstappen, die de WK-leider voor de eerste bocht inhaalde. Verstappen ging in de negentiende ronde de pits in voor nieuwe banden, een ronde later gevolgd door Bottas die vanaf pole was gestart en in de openingsfase de leiding in handen had. Hamilton besloot langer door te rijden en dat bleek een goede beslissing. De Brit gooide er een paar snelle rondes uit en bouwde zo genoeg voorsprong op om een ‘veilige’ pitsstop te kunnen maken. Hij werd ook nog geholpen door een ‘virtual safetycar-situatie’, toen Esteban Ocon zijn Renault langs de baan moest parkeren. Iedereen moest even van het gas en Hamilton dook gelijk de pits in.

Verstappen wist in de 43e ronde de tweede plek over te nemen van Bottas, maar een klapband kostte de Nederlander een podiumplaats. Toen de safetycar weer van de baan was gegaan, ging Verstappens teamgenoot Alexander Albon in de fout. De Thai, die toch al zo onder druk staat, spinde en verspeelde daardoor de kans op punten.

Hamilton boekte zijn 72e overwinning in dienst van Mercedes, waarmee hij weer een record van Schumacher evenaarde. De Duitser won ook 72 races voor één team (Ferrari). Met nog vier races te gaan, heeft Hamilton nu 85 punten voorsprong op Bottas. Bij de volgende GP in Turkije krijgt de Brit zijn eerste kans om zijn zevende wereldtitel binnen te halen. Hamilton, die Schumacher onlangs al afloste als coureur met de meeste zeges in de Formule 1, evenaart dan het record van de Duitser.