Hamilton zaait twijfel over toekomst in Formule 1

Lewis Hamilton heeft na zijn 93e overwinning in de Formule 1 twijfels gezaaid over zijn toekomst. Het contract van de 35-jarige Brit bij Mercedes loopt aan het einde van dit jaar af en Hamilton liet regelmatig doorschemeren dat verlenging slechts een formaliteit zou zijn. Toch is het helemaal niet zo zeker dat Hamilton actief blijft in de koningsklasse van de autosport.

“Ik weet niet eens of ik hier volgend jaar nog zit”, zei de coureur, die over twee weken in Turkije zijn zevende wereldtitel in de Formule 1 kan binnenhalen. Hamilton reageerde daarmee op de persconferentie na de Grote Prijs van Emilia-Romagna op een vraag over Toto Wolff, de teambaas van Mercedes die na dit seizoen mogelijk een andere rol krijgt. De Brit wilde niet ingaan op die geruchten, mede omdat hij er zelf nog niet uit is wat hij komend jaar gaat doen.

“Toto en ik hebben veel goede gesprekken. Ik weet hoe hij erin staat. We werken al zo lang samen. Ik begrijp het als hij zich wat meer wil terugtrekken, zodat hij meer tijd kan besteden aan familie en zulke zaken”, aldus Hamilton. “Toto is een echte leider, ik zou niet weten wie hem moet vervangen. Maar hij gaat zeker iemand vinden die het kan overnemen en onze successen kan voortzetten. Het team draait niet om één persoon, het gaat om het collectief. Toto bouwt de auto niet, dat doen we met elkaar.”

Mercedes verzekerde zich op Imola voor het zevende jaar op rij van de wereldtitel bij de constructeurs.