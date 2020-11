Ricciardo: geen nieuwe tatoeage, wel een ‘shoey’

Daniel Ricciardo moest lang wachten op zijn eerste podiumplaats in de Formule 1 in dienst van Renault, maar na de recente primeur op de Nürburgring volgde zondag op Imola ook nummer twee. “Twee keer in drie races op het podium. Ik ben natuurlijk heel blij”, zei de Australiër na de Grote Prijs van Emilia-Romagna, waar hij als derde eindigde achter de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. “Dit keer ga ik de ‘shoey’ op het podium niet vergeten.”

Ricciardo hield woord. Hij trok op het podium een schoen uit, vulde die met champagne en nam er een flinke slok uit. De Australiër, die in zijn periode bij Red Bull regelmatig een ‘shoey’ deed op het podium, wist zelfs racewinnaar Hamilton te verleiden tot een slok uit zijn bezwete schoen.

Ricciardo eindigde drie weken geleden als derde in de GP van de Eifel. Het betekende zijn eerste podiumplaats bij Renault. Teambaas Cyril Abiteboul moest als gevolg daarvan een tatoeage laten zetten. De Fransman had dat beloofd als Ricciardo op het podium zou eindigen. “Cyril zei net: gefeliciteerd, maar ik ga geen tweede tattoo nemen”, aldus Ricciardo op Imola. “Wellicht is er iemand anders in het team die dat wel wil doen.”