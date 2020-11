Schaatser Krol pakt opnieuw de dubbel in Thialf

Thomas Krol heeft bij de NK afstanden opnieuw de dubbel op de middellange afstanden gepakt. De 28-jarige schaatser van Jumbo-Visma was in het lege Thialf ook weer de beste op de 1000 meter. Hij zegevierde in een tijd van 1.08,02. Ploeggenoot Kai Verbij eindigde kort achter hem als tweede: 1.08,17. Olympisch kampioen Kjeld Nuis, net hersteld van het coronavirus, veroverde brons met een tijd van 1.08,27.

Krol won zaterdag in Heerenveen ook al de 1500 meter. Vorig jaar was hij tijdens de NK op beide afstanden eveneens de snelste.

Dai Dai N’tab, op vrijdag de winnaar van de dubbele 500 meter, belandde met een tijd van 1.09,11 op de zesde plaats.