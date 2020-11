Schaatser Talsma leeft mee met gediskwalificeerde Bergsma

De strijd om de Nederlandse titel op de 10.000 meter kreeg met Marwin Talsma een verrassende winnaar. Ook de 22-jarige Fries was verbaasd. “Nee, vooraf had ik dit niet verwacht en na de finish ook nog niet”, gaf de stayer van Team FrySk bij de NOS lachend toe. Hij finishte in de laatste rit vlak achter titelhouder Jorrit Bergsma en leek daarmee zilver te hebben behaald. De wedstrijdjury haalde de zesvoudige kampioen na ampel beraad echter uit de uitslag vanwege een verkeerde wissel. Voor Talsma, die vanuit de buitenbaan even moest inhouden, had dat niet gehoeven.

“Nee, ik dacht dat ik het zo wel met Jorrit kon oplossen. Ik moest echter wel net even een tikje omhoog om achter hem langs te kunnen. Ik wist echter niet dat het tot diskwalificatie van Jorrit zou leiden. Dat vind ik echt heel zuur voor hem. Ja, het is sport, maar ik win liever op basis van mijn tijd dan dat ik op deze manier goud pak. Het was een moeilijke beslissing. Het blijft niettemin mooi, een Nederlandse titel.”

Talsma maakte eerder bij deze NK afstanden enige indruk met persoonlijke records op de 5000 meter (vijfde) en 1500 meter (tiende). Met zijn machtsgreep op de 10.000 meter, eveneens met een persoonlijk record, lijkt hij nu op nationaal niveau echt doorgebroken. Hij behaalde drie seizoenen geleden al eens twee bronzen medailles op de 5000 en 10.000 meter bij de NK.