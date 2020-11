Schaatsster Schouten pakt ook nationale titel op 5000 meter

Schaatsster Irene Schouten heeft bij de NK afstanden in Heerenveen haar tweede titel veroverd. De 28-jarige stayer van Team Zaanlander was ook de beste op de 5000 meter. De tweevoudig wereldkampioene op de massastart zegevierde in een tijd van 6.55,94. Daarmee was ze ruim vijf seconden sneller dan Reina Anema, die in 7.01,37 als tweede eindigde. Carlijn Achtereekte pakte brons met een tijd van 7.01,62.

Schouten won zaterdag in het lege Thialf al de 3000 meter. Dat was haar eerste Nederlandse titel op een klassieke afstand op de langebaan. De succesvolle marathonschaatsster veroverde op de massastart al wel zeven keer NK-goud.