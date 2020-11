Talsma pakt schaatstitel 10.000 meter na diskwalificatie Bergsma

Schaatser Marwin Talsma heeft bij de NK afstanden verrassend de nationale titel op de 10.000 meter veroverd. De 22-jarige stayer van Team FrySk reed in een leeg Thialf in de laatste rit tegen titelhouder Jorrit Bergsma een persoonlijk record: 12.52,09. Zijn tegenstander finishte net voor hem en leek daarmee zijn zevende Nederlandse titel op deze afstand te hebben binnengehaald. De wedstrijdjury diskwalificeerde Bergsma echter vanwege een foutieve wissel tijdens de enerverende race met Talsma.

Patrick Roest eindigde door de sanctie tegen Bergsma alsnog op de tweede plek (12.57,67). Het brons was voor Marcel Bosker, die eveneens een persoonlijk record liet noteren (12.59,25).

Breekpunt voor Bergsma was een baanwissel in het eerste deel, waarbij hij voorrang leek te nemen terwijl hij uit de binnenbocht kwam. Talsma moest even inhouden en dat was voor de jury reden genoeg om de titelverdediger uit de uitslag te schrappen. Daarmee kreeg de nationale strijd op de langste afstand een spectaculair slot.

Roest zette in de voorlaatste rit tegen Bosker een richttijd neer. Dat deed de 24-jarige allrounder, die vrijdag de 5000 meter won, op een grillige wijze. Na de passage van de 8000 meter kreeg hij grote problemen. Zijn bovenbenen leken volledig te verzuren, waardoor hij met een van pijn vertrokken gezicht doorreed. Puur op karakter perste hij er nog een indrukwekkende slotronde van 29,9 seconden uit, waardoor hij alsnog aan de leiding kwam.

Bergsma wist daarna wat hem te doen stond. Vanaf de 8000 meter zette de 34-jarige Fries een versnelling in, maar Talsma kon knap volgen. Met een minieme marge kwam Bergsma wel als eerste over de finish, maar tien minuten later werd de jonge Fries alsnog als winnaar uitgeroepen.

Sven Kramer ging niet voor een podiumplaats en reed een bekeken race. De zesvoudige kampioen eindigde op de zesde plek (13.10,09).