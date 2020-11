Tennisser John Millman heeft het Astana Open in Noersoeltan op zijn naam geschreven. De als vierde geplaatste Australiër versloeg in de hoofdstad van Kazachstan de Franse tennisser Adrian Mannarino in twee sets: 7-5 6-1.

De 32-jarige Mannarino was als derde geplaatst in Noersoeltan. De Fransman kon geen van zijn zes breakpoints benutten, waar de een jaar jongere Australiër er drie van de zes verzilverde.

Voor Millman is het de eerste toernooizege op de ATP-Tour.