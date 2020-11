Tourbaas Prudhomme: het wordt een meer klassieke Tour

De Ronde van Frankrijk van 2021 wordt anders dan die van 2020. “Met de Tourstart in Nice konden we dit jaar op dag twee al over de Col de Turini trekken, maar in 2021 kiezen we voor een meer klassieke openingsweek,” aldus Tourbaas Christian Prudhomme. “Al zijn zijn we er wel in geslaagd om enkele interessante hellingen in het parcours op te nemen. Bovendien bestaat de kans dat we in de eerste tien dagen vier of vijf waaieretappes krijgen. De voorbije jaren hebben we gezien dat er verschillen ontstaan in waaierritten en dit zorgt voor spektakel. Misschien krijgen we dat deze keer opnieuw.”