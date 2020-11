Twee tijdritten en twee keer de Mont Ventoux in Tour 2021

De Tour de France van 2021 telt twee individuele tijdritten. De eerste tijdrit is op de vijfde dag, de tweede op de voorlaatste dag. De Franse wielerronde begint op 26 juni in Brest, op 18 juli finishen de renners in Parijs.

In de elfde etappe moeten de wielrenners twee keer de Mont Ventoux beklimmen. De legendarische col maakte in 2016 voor het laatst deel uit van het parcours van de Tour. Chris Froome, die toen in de gele trui reed, kwam tijdens de beklimming van de Mont Ventoux ten val en daarbij raakte zijn fiets beschadigd. De Brit besloot een stukje rennend af te leggen tot hij een nieuwe fiets kreeg.

De Tour begint met een etappe over 187 kilometer van Brest naar Landerneau. De rit eindigt met een pittig klimmetje. Met 248 kilometer is de zevende etappe, van Vierzon naar Le Creusot, de langste rit in de Tour van 2021. Die etappe eindigt bergop.