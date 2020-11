Verstappen valt uit op Imola als nummer 2 in de race

Max Verstappen heeft in de Grote Prijs van Emilia-Romagna een zeker lijkende podiumplaats uit handen moeten geven. Twaalf rondes voor het einde van de race klapte bij het aanremmen voor een bocht de rechter achterband bij de Red Bull-bolide. Verstappen spinde daardoor en belandde in de grindbak.

Verstappen lag op Imola op de tweede plaats, achter Lewis Hamilton. Enkele rondes eerder had hij Valtteri Bottas ingehaald. Verstappen stapte na zijn spin ongedeerd uit zijn auto. Hij schopte even boos tegen de flarden van zijn kapotte achterband. Omdat de bolide van Verstappen moest worden weggetakeld, kwam de safetycar op de baan. De Brit George Russell spinde met zijn Williams achter de safetycar en belandde in de vangrails.

Zo eindigde ook de derde GP van dit seizoen in Italië vroegtijdig voor Verstappen. Op Monza viel hij uit met een technisch probleem aan zijn bolide, op Mugello was de race van Verstappen al voor de tweede bocht voorbij. Hij kwam toen bij de GP van Toscane slecht weg bij de start en werd vervolgens van achteren aangetikt door een andere coureur.

Verstappen was in de laatste drie grands prix steeds op het podium geëindigd. In Rusland en op de Nürburgring werd hij tweede, vorige week in Portugal eindigde de kopman van Red Bull als derde achter de Mercedes-coureurs Hamilton en Bottas. Verstappen staat in het WK-klassement ook derde achter titelhouder Hamilton en Bottas.