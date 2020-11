Wielrenner Carthy wint op Angliru, Roglic raakt leiding kwijt

De Britse wielrenner Hugh Carthy heeft de twaalfde etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De rit eindigde op de Angliru, een gevreesde beklimming van de buitencategorie met op het steilste punt een stijgingspercentage van 23 procent.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) moest in de laatste 2 kilometer lossen bij zijn concurrenten. De Sloveen verloor uiteindelijk 10 seconden op de Ecuadoraan Richard Carapaz en leverde zijn rode leiderstrui weer in bij de kopman van Ineos Grenadiers.

De 26-jarige Carthy van EF Pro Cycling was de sterkste bergop en heeft in het klassement nog 32 seconden achterstand op Carapaz. De Brit steeg naar de derde plaats. Carapaz kwam als vierde over de finish in gezelschap van de Rus Aleksandr Vlasov (tweede) en de Spanjaard Enric Mas (derde). De Nederlander Wout Poels finishte 1,5 minuut na de ritwinnaar. Poels klom in het klassement naar de zesde plaats, met ruim 5 minuten achterstand op de drager van de rode trui.

“Winnen in een grote ronde op een mythische klim: het is een droom die uitkomt”, zei de ritwinnaar. “Het wordt niet beter dan dit.” De Engelsman gaat met zijn ploeg een spannende slotweek van de Vuelta tegemoet. “Er kan nog van alles gebeuren”, aldus Carthy. “We hebben nog alles om voor te vechten.”

Een grote kopgroep van twintig renners, onder wie de Nederlander Julius van den Berg, reed lang voorop. Aan de voet van de Angliru waren alle koplopers weer ingerekend door het peloton. De renners uit de top van het klassement gingen op de lastige slotklim onderling de strijd aan. Roglic had met Robert Gesink, Sepp Kuss en Jonas Vingegaard veel ploeggenoten bij zich, maar knakte toch op het steilste stuk van de Angliru.

Maandag hebben de renners hun tweede rustdag in de Vuelta. Een dag later volgt een individuele tijdrit van ruim 33 kilometer. Het grootste deel van het parcours is zo goed als vlak, maar aan het einde moeten de renners omhoog bij de Mirador de Ézaro.