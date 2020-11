Wielrenner Van Aert: eerste week Tour heel lastig

Wielrenner Wout van Aert omschrijft de eerste week van de Ronde van Frankrijk als lastig. “Er zijn ritten bij waar voor een klassementsrijder niet veel te winnen valt, maar wel veel te verliezen”, aldus de Belgische coureur van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma in een eerste reactie op het etappeschema. “Ik denk dat de openingsritten de nodige stress gaan veroorzaken in het peloton. Mogelijk zijn er een paar ‘waaierritten’ bij. We zullen ons als ploeg daar goed op moeten voorbereiden.”

Van Aert won in de afgelopen Tour twee etappes. “De leiding van ons team zal alles goed bekijken en dan beslissingen nemen”, vulde hij aan, waarmee hij duidt op de keuze die hij eventueel in 2021 moet maken: deelnemen aan de Olympische Spelen of Ronde van Frankrijk. “Het is te vroeg om daar nu al iets over te zeggen”, aldus de renner, die binnenkort weer in het veldrijden van start gaat.

“Op het eerste gezicht lijkt het me een interessante Tour”, vervolgt Van Aert. “Het wordt een klassieke Tour, niet zoals de voorbije editie waar al heel vroeg moest worden geklommen, maar een vrij normale Tour. Het eerste dat me opviel is dat er meer tijdritten zijn. Twee, waarvan één al vroeg in de Tour. Ik vind dat twee tijdritten thuishoren in een grote ronde. De winnaar moet compleet zijn, dus hij moet ook tegen de klok kunnen rijden. De tijdrit ligt al vroeg in het parcours, dus wellicht zullen de klimmers dan al op een achterstand staan en moeten ze aanvallen. Dat kan toch voor een andere dynamiek en spanning zorgen.”