Darter Peter Wright heeft de Europese titel gewonnen. De 50-jarige Schotse wereldkampioen was zondag in de finale in Oberhausen met 11-4 te sterk voor de Engelsman James Wade.

Wright stijgt door zijn eindzege naar de tweede plaats op de wereldranglijst en is Gerwyn Price uit Wales voorbij.

Michael van Gerwen is nog altijd de nummer één van de wereld. De Brabander verloor bij het EK in de achtste finales. Dirk van Duijvenbode, ook een Nederlander, strandde in de kwartfinales.