Lefevere: Tour en Spelen lijkt uitgesloten voor Evenepoel

Teambaas Patrick Lefevere van Deceuninck – Quick Step ziet een start van zijn wielrenner Remco Evenepoel in de Tour de France van volgend jaar afhangen van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio in 2021. “Een combinatie van beide koersen lijkt me uitgesloten voor Evenepoel. Onze eerste optie is de Giro en de Spelen.”

Evenepoel heeft volgens Lefevere nog niet gereageerd op het parcours. “Maar normaal, als de Olympische Spelen plaatsvinden, dan doet hij de combinatie Giro en Spelen, zoals dat ook dit seizoen was gepland. Stel dat de Spelen toch niet door zouden gaan, dan mag hij zijn debuut maken in de Tour.”

Het schema voor de Tour van 2021 zou geschikt zijn voor Evenepoel. “Er liggen twee tijdritten in het parcours, goed voor 58 kilometer tegen de klok”, zegt Lefevere. “Dat moet hem zeker liggen en maakt de Tour interessant voor hem.”

Wanneer de Belgische wielrenner zijn rentree maakt in wedstrijden is nog niet bekend. De 20-jarige Evenepoel kwam tijdens de Ronde van Lombardije hard ten val en liep daarbij een bekkenbreuk op. “We willen hem zo snel mogelijk weer doen koersen”, zegt Lefevere, die hoopte op de Tour Down Under in januari. Die rittenkoers is echter afgelast.