Zeiler Heiner kiest voor zijn vader als coach richting Spelen

Nicholas Heiner neemt afscheid van zijn Britse coach Mark Andrews. De Nederlandse zeiler, die volgend jaar bij de Olympische Spelen meedoet in de Finn-klasse, gaat verder met zijn vader Roy Heiner, die vroeger ook topzeiler was. Jaap Zielhuis neemt de rol van coach over en begeleidt Nicholas Heiner tijdens de wedstrijdseries.

Heiner zegt dat de samenwerking met Andrews niet voldoende progressie opleverde.

Zielhuis en Roy Heiner speelden al een belangrijke rol spelen in het bestaande programma van Nicholas Heiner. Beiden deden bij de Spelen mee in de Finn-klasse, Heiner in 1988, 1992, 1996 en 2000 en Zielhuis in 2004. Heiner won brons in 1996 en is daarmee een van Nederlands succesvolste Finn-zeilers.

“Mark en ik hebben niet het maximale uit elkaar gehaald en dat is iets wat niet kan in topsport. We hebben prettig samengewerkt maar we moeten op zoek naar het maximale. Ik merk nu al dat de intensiteit in deze nieuwe samenstelling veel hoger is. Precies wat je wilt met nog minder dan een jaar te gaan tot Tokio”, aldus Nicholas Heiner.