Bol en Hassan genomineerd voor mondiale atletiekprijs

Femke Bol en Sifan Hassan maken kans om te worden gekozen tot beste atlete ter wereld in 2020. De twee Nederlandse atletes behoren tot de tien kandidaten. Op zaterdag 5 december worden op het gala van World Athletics de winnaars gehuldigd bij de mannen en de vrouwen.

De pas 20-jarige hordeloopster Bol beleefde dit jaar haar internationale doorbraak. Ze won alle wedstrijden die ze dit jaar liep op de 400 meter horden, onder meer bij de Diamond League in Stockholm en Rome. Met 53,79 seconden was Bol dit jaar de snelste vrouw ter wereld over 400 meter horden.

Hassan, de tweevoudig wereldkampioene van Doha 2019, verpulverde begin september in Brussel het werelduurrecord en bracht het op 18,930 kilometer. Ze liep enkele weken later in Hengelo ook een Europees record op de 10.000 meter. Haar 29.36,67 is de vierde tijd ooit gelopen.

Hassan haalde vorig jaar de shortlist van de laatste vijf, maar zag toen de eretitel gaan naar de Amerikaanse hordeloopster Dalilah Muhammad. De grootste concurrenten voor Bol en Hassan in de verkiezing zijn vermoedelijk de Ethiopische Letesenbet Gidey en de Keniaanse Peres Jepchirchir. Gidey verbeterde het wereldrecord op de 5000 meter tot 14.06,62, Jepchirchir won de wereldtitel op de halve marathon en scherpte het wereldrecord op de 21,1 kilometer in een race alleen voor vrouwen aan tot 1.05.16.

Tot en met 15 november kan gestemd worden. De stemmen van het bestuur van World Athletics tellen voor 50 procent mee, de stemmen van de atleten zelf en van het publiek beide voor 25 procent.