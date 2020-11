Carapaz: Vuelta is nog lang niet voorbij

Richard Carapaz voelde zich na de individuele tijdrit in de Ronde van Spanje allerminst een verliezer, terwijl de kopman van Ineos-Grenadiers wel degelijk zijn leiderstrui weer moest afstaan aan ritwinnaar Primoz Roglic. De achterstand van de 27-jarige coureur uit Ecuador op zijn Sloveense rivaal bedraagt nu 39 seconden. Geen onmogelijke opgave in de slotweek, volgens Carapaz.

“Dit was echt een zware tijdrit, maar ik ben heel blij met het resultaat”, liet hij strijdbaar weten. “We zijn naar de Vuelta gekomen om te winnen en dat is nog altijd het doel. Er komen nog veel kansen, de Ronde is nog altijd heel open. We blijven knokken, het is nog lang niet voorbij.”