Europese bond schrapt clubtoernooien zaalhockey

De Europese hockeyfederatie EHF heeft een streep gezet door alle Europese bekertoernooien in het zaalhockey. Twee van die toernooien waren gepland in Almere van 12 tot en met 14 februari: de Indoor Club Trophy voor de mannen en de Indoor Club Cup voor de vrouwen. De EHF geeft als reden voor het schrappen van de toernooien de golf van besmettingen met het coronavirus in Europa.

De EHF wilde aanvankelijk nog zoveel mogelijk toernooien laten doorgaan, ondanks de reisbeperkingen voor veel clubs. “Maar de situatie rond Covid-19 is in Europa zo verergerd, dat we nu geen andere mogelijkheid zien dan alle Europese clubkampioenschappen in de zaal af te gelasten”, aldus vice-voorzitter Walter Kapounek van de EHF.