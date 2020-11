Maradona met psychische klachten in ziekenhuis

Diego Maradona moet zeker drie dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie. Het Argentijnse voetbalicoon heeft volgens zijn persoonlijke dokter “psychische klachten”. Maradona, die afgelopen vrijdag zijn 60e verjaardag vierde, werd maandag opgenomen in een kliniek in La Plata.

“Psychisch gaat het niet goed met hem en dat heeft weerslag op zijn fysieke toestand”, vertelde dokter Leopoldo Luque aan de vele journalisten die zich voor het ziekenhuis hadden verzameld. “Het was een emotionele en gecompliceerde week voor hem, met veel druk. Zijn humeur leed daar onder. Hij heeft hulp nodig, dit is de tijd om hem te helpen. Diego is iemand die soms geweldig is en soms niet zo. Het zou 10.000 keer beter met hem kunnen gaan. Het is ook heel moeilijk om Maradona te zijn. Het helpt hem door hem hierheen te brengen.”