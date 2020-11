Roglic wint tijdrit in Vuelta en herovert rode leiderstrui

Wielrenner Primoz Roglic heeft met een overwinning in de individuele tijdrit van de Ronde van Spanje de rode leiderstrui heroverd. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma was in de dertiende etappe met 46.39 minuten het snelste over de 33,7 overwegend vlakke kilometers richting Mirador de Ézaro, waar nog een kort en steil klimmetje met een gemiddeld stijgingspercentage van 14 procent wachtte. Het was de vierde zege van Roglic in deze Vuelta.

Will Barta, de 24-jarige Amerikaanse renner van CCC Team, was 1 seconde langzamer dan Roglic en werd tweede. De Portugees Nélson Oliveira eindigde met een tijd van 46.49 minuten als derde. Beste Nederlander was Wout Poels op plaats elf, op ruim een minuut van de winnaar.

Door de zege van Roglic wisselen de Sloveen en de Ecuadoraan Richard Carapaz, die als zevende eindigde, weer van plaats in het algemeen klassement. Kopman Carapaz van Ineos stond 49 seconden toe op Roglic in de tijdrit, en zakt weer naar de tweede plaats op 39 seconden achterstand van de klassementsleider.

“Het is alweer lang geleden dat ik een tijdrit heb gevonden”, zei Roglic. In de Ronde van Spanje van 2019 won hij voor het laatst een race tegen de klok. “Ik voelde mij verrassend genoeg sterk, ik had verwacht dat ik meer zou afzien.” De Sloveen houdt goede hoop dat hij de rode trui in de laatste vijf etappes van de Vuelta kan verdedigen. “Het is beter om 39 seconden voor te staan, dan 39 seconden achter. We moeten de focus houden en we gaan er voor vechten.”

Maandag werden tijdens de tweede rustdag in de Vuelta 681 coronatests afgenomen. Alle uitslagen waren negatief waardoor geen enkele renner voortijdig naar huis hoefde. Lange tijd zag het er naar uit dat Barta de dertiende etappe zou winnen. De jonge Amerikaan zette verrassend een zeer snelle tijd neer, die alleen Roglic zeer nipt wist te verslaan. Hugh Carty, de nummer drie van het algemeen klassement, werd vierde bovenop de Mirador de Ézaro. De Brit van EF Pro Cycling staat 47 tellen achter op Roglic, en blijft daardoor een geduchte concurrent voor de eindzege.

De vijftiende etappe gaat van Lugo naar Ourense in ruim 204 heuvelachtige kilometers.