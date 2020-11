Van Ass en Keetels terug in hockeyselecties

Seve van Ass is teruggekeerd in de wedstrijdselectie van het Nederlands hockeyteam. Bondscoach Max Caldas heeft de ervaren middenvelder van HGC opgenomen in zijn spelersgroep van achttien man voor het duel in de Pro League met wereldkampioen België, woensdag in Brussel. Van Ass miste vorige week in eigen land nog het tweeluik met Groot-Brittannië (1-0 en 3-1 winst). Robbert Kemperman (Kampong) ontbreekt in de selectie van Caldas voor het uitstapje naar België.

Bij de vrouwen, die woensdag in Brussel eveneens tegen België aantreden, is Marloes Keetels weer van de partij. De middenvelder van Den Bosch is volgens hockey.nl voldoende hersteld van een achillespeesblessure om haar rentree in Oranje te kunnen maken. De ploeg van bondscoach Alyson Annan speelde vorige week in de Pro League ook twee keer tegen de Britse hockeysters: 1-1 en 3-0 winst.