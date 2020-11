Broers Smits helpen handballers aan moeizame zege op Turkije

De Nederlandse handballers hebben de beladen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije nipt gewonnen met 27-26. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson werd in de lege topsporthal van Almere in de eerste helft zoekgespeeld, maar toonde na rust een enorme veerkracht. Vooral dankzij de broers Kay en Jorn Smits boog Oranje een grote achterstand om in een zwaar bevochten zege.

De handbalmannen speelden hun eerste interland na het EK afgelopen januari, waarin Oranje zijn debuut maakte op een eindronde. Het was een lastig weerzien vanwege de coronamaatregelen. Door het lange wachten op de uitslagen van de verplichte coronatests was er amper tijd om de trainen. Bondscoach Richardsson vond het doorgaan van de wedstrijd in de tweede besmettingsgolf zelfs onverantwoord, maar de Europese federatie wilde het duel toch laten doorgaan.

Kay Smits was de onbetwiste uitblinker bij het Nederlands team. Hij scoorde tien keer en de laatste was de belangrijkste, want zijn treffer in de laatste seconden van de wedstrijd bezorgden Oranje de zege en daarmee de eerste 2 punten in de kwalificatie voor het EK van 2022.