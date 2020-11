Coronavrije topgolfer Johnson mag weer spelen

De Amerikaanse topgolfer Dustin Johnson (36) mag na een ‘saaie’ periode van elf dagen quarantaine weer spelen. De aanvoerder van de wereldranglijst miste door een besmetting met het coronavirus twee toernooien op de Amerikaanse proftour PGA, maar donderdag slaat hij weer af in het Houston Open.

Johnson kende tot dusver een uitstekend jaar. Hij won onder meer de FedExCup, goed voor een winstpremie van circa 12,5 miljoen euro. Vorige maand werd Johnson door zijn collega’s op de PGA-tour voor de tweede keer gekozen tot de speler van het jaar.

De positieve test kwam dan ook op een ongelegen moment voor de man in vorm, die volgende week een gooi wil doen naar de titel in de Masters. Vorig jaar eindigde hij als tweede achter Tiger Woods. “Mijn gezondheid is in orde, maar het niveau van mijn spel is ongewis. Ik heb mezelf elf dagen opgesloten in een hotelkamer en ben daar ook niet uitgekomen”, zei Johnson. “Ik was niet heel ziek, voelde me wat moe en was licht verkouden. Het was vooral heel saai.”