Debutant Arensman tevreden over eigen prestaties in Vuelta

Voor de vierde keer in deze Ronde van Spanje mengde de 20-jarige Thymen Arensman zich voorin bij een etappe. Woensdag eindigde de jonge Nederlander op de zesde plaats en reed hij de hele dag in de kopgroep. Arensman (Sunweb) is tevreden met zijn prestaties tijdens zijn debuut in een grote wielerronde.

“Het is mijn eerste grote tour en ik ben heel blij met hoe het nu gaat”, aldus Arensman na afloop van de veertiende rit. “Ik heb al een aantal goede klasseringen gereden. Tijdens de tijdrit van gisteren zat ik er met de vijftiende tijd ook goed bij. Ik ben goed bezig.”

Uiteindelijk kon de Nederlander geen rol van betekenis spelen in de finale van de etappe die eindigde in Ourense. In de laatste kilometer bergop kon hij het wiel van de andere koplopers niet meer volgen. “Alles was nog mogelijk in de finale toen ik samen met Dylan van Baarle en Michael Woods terugkwam. Maar aan het einde explodeerden mijn benen. Ik ben blij dat ik er bij was en dat ik de hele dag mee voorop zat.”