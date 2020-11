Hockeysters ruim langs België in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben hun zesde zege in deze jaargang van de Pro League geboekt. De ploeg van bondscoach Alyson Annan won in Brussel met 4-0 van België. De treffers kwamen op naam van Lidewij Welten, Frédérique Matla, Lauren Stam en Margot van Geffen.

De score had veel groter kunnen uitvallen voor Oranje. Zo grossierde de ploeg in strafcorners en kansen, maar na een fase in het begin van het derde kwart waarin Nederland drie doelpunten in zes minuten maakte, kwam er geen goal meer bij.

Welten, Matla en Stam scoorden uit een strafcorner. Voor Matla was het haar 45e doelpunt in het shirt van Oranje. Van Geffen maakte de enige veldgoal. Ze kwam van rechts de cirkel binnen en sloeg vallend de bal hard in het dak van het doel.