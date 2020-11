Juventus in Hongarije met 4-1 langs Ferencvaros

Juventus heeft een probleemloze overwinning geboekt op Ferencvaros in de Champions League. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest werd het 4-1 voor de ploeg uit Turijn.

Voor basisspeler Cristiano Ronaldo was het zijn eerste optreden in de Champions League met Juventus dit seizoen. De Portugees stond tegen Dinamo Kiev en Barcelona langs de kant vanwege een positieve coronatest. Afgelopen zondag maakte hij al zijn rentree in de Italiaanse Serie A.

Niet Ronaldo maar Álvaro Morata werd de grote man bij de Italianen. De Spaanse spits scoorde tweemaal en heeft nu vier treffers in de Champions League gemaakt. Vorige week viel Morata ook al op in de wedstrijd tegen Barcelona toen hij drie keer scoorde, maar alle keren vanuit buitenspelpositie.

Ook Paulo Dybala, de halverwege de tweede helft voor Morata in de ploeg kwam, was trefzeker. De Argentijn strafte twee enorme blunders van doelman Dénes Dibusz bij de Hongaren af. Bij de laatste situatie kreeg verdediger Lasha Dvali van de thuisploeg de goal op zijn naam. Hij raakte de bal als laatste aan, al zou de inzet ook zonder hem in het doel zijn beland. Invaller Franck Boli maakte in de slotfase een eretreffer namens Ferencvaros.

Door de overwinning blijft Juventus in het spoor van het nog foutloze Barcelona. De ploeg van trainer Andrea Pirlo staat tweede met 3 punten achterstand op de Catalanen. Ferencvaros staat onderaan met 1 punt.