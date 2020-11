Motorcrosser Gajser prolongeert wereldtitel MXGP

Motorcrosser Tim Gajser heeft voor de derde keer de wereldtitel in de MXGP-klasse veroverd. De 24-jarige Sloveen werd bij de Grote Prijs van Pietramurata tweede in de eerste manche. Hij vergrootte zijn voorsprong op concurrent Antonio Cairoli en is met nog maximaal 75 punten te verdienen niet meer in te halen.

Voor Gajser is het de derde keer dat hij wereldkampioen in de MXGP-klasse wordt. Hij deed dat eerder in 2016 en 2019. In 2015 werd hij wereldkampioen in de MX2-klasse.

De eerste manche op het circuit in het Italiaanse Pietramurata werd gewonnen door de Zwitser Jeremy Seewer. Gajser werd tweede, voor de Italiaan Alessandro Lupino. Negenvoudig wereldkampioen Cairoli eindigde als zesde.