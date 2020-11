Paris Saint-Germain verliest opnieuw in Champions League

Paris Saint-Germain heeft voor de tweede keer in de groepsfase van de Champions League verloren. De formatie van de Duitse trainer Thomas Tuchel zag Leipzig op eigen veld winnen, 2-1. Eerder al ging de finalist van vorig seizoen onderuit tegen Manchester United.

Al na enkele minuten kwam PSG op voorsprong. Ángel Di María schoot met een mooie voetbeweging raak, na een al even handig voorbereidend tikje van de Italiaan Moise Kean. Na iets meer dan een kwartier kreeg Di Maria opnieuw een grote kans, maar nu miste hij een strafschop. Doelman Péter Gulácsi stopte de inzet van de Argentijn.

Vlak voor rust maakten de Duitsers gelijk. Tot zijn eigen verrassing kon Christopher Nkunku vrij aanleggen van een meter of achttien, na een balletje breed van oud-PSV’er Angeliño. Leipzig kwam vervolgens op voorsprong door een benutte strafschop van de Zweed Emil Forsberg. Ruim 10 minuten later kreeg Idrissa Gueye van de Franse kampioen de rode kaart. In extra tijd moest ook nog eens Presnel Kimpembe vertrekken.

Bij de Fransen ontbrak de sterspeler Kylian Mbappé en Neymar. Beiden zijn geblesseerd. Mitchell Bakker viel in de slotfase in. Justin Kluivert deed dat bij Leipzig.

Eerder op de avond won in deze poule Başakşehir thuis van Manchester United, 2-1. De Engelsen leiden samen met Leipzig nu met 6 punten.