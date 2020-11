‘Schaatsbubbel’ in Thialf met twee wereldbekers na EK afstanden

De internationale schaatsunie ISU heeft het plan om een schaatsbubbel te creëren in ijsstadion Thialf alsnog goedgekeurd. Om die reden zijn de EK afstanden met een week opgeschoven naar 16 en 17 januari. Daarna zullen er twee wereldbekerwedstrijden worden gehouden in de Heerenveense schaatstempel.

Eerder wilde de ISU nog niet aan het plan van de schaatsbond KNSB en House of Sports om dit najaar in Thialf een aantal weekeinden achter elkaar wereldbekerwedstrijden te houden in een bubbelconcept, waarin schaatsers, begeleiders en officials uit de internationale schaatswereld in een veilige en beschermde omgeving hun sport kunnen beoefenen. De bond vond toen de situatie rond het coronavirus nog te onvoorspelbaar.

Nu acht de mondiale bond het plan haalbaar voor januari 2021. De bond heeft gezien dat de NK afstanden goed zijn verlopen en dat Thialf in staat is een veilige bubbel te creëren.

De ISU heeft ook besloten het EK shorttrack in het Poolse Gdansk een week later te houden, van 22 tot en met 24 januari.