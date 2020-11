Tennisser Berrettini kan ATP Finals vergeten na verlies in Parijs

De Italiaanse tennisser Matteo Berrettini kan plaatsing voor de ATP Finals vergeten. De nummer 10 van de wereld verloor in de tweede ronde van het masterstoernooi van Parijs van de Amerikaan Marcos Giron: 6-7 (3) 7-6 (0) 5-7. De partij eindigde ver na middernacht.

In Parijs wordt nog één ticket vergeven voor het eindejaarstoernooi in Londen, waaraan de beste acht tennissers van het seizoen mogen deelnemen. Berrettini leek de strijd aan te moeten gaan met de Argentijn Diego Schwartzman, die woensdag pas voor het eerst in actie komt. Schwartzman kan plaatsing bijna niet meer ontgaan; Pablo Carreño Busta moet het toernooi winnen om hem te passeren. Na het masterstoernooi in Frankrijk staat ook nog het kleine ATP-toernooi van Sofia op de kalender.

De 24-jarige Berrettini deed vorig jaar voor het eerst mee aan de ATP Finals. Hij won toen één groepsduel.

De als tweede geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas verloor in drie tiebreaks van de Fransman Ugo Humbert: 6-7 (4) 7-6 (6) 6-7 (3). Die partij duurde 3 uur en 16 minuten. Tsitsipas was als tweede geplaatst op het indoortoernooi van Bercy omdat Novak Djokovic en Dominic Thiem zich afmeldden.