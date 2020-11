Turnsters olympische selectie gaan trainen in Heerenveen

De Nederlandse turnsters gaan binnenkort in Heerenveen trainen. Daar wordt een nieuwe turnhal voor hen ingericht, waar zij centraal gaan trainen. “We verwachten dat we er eind december, begin januari volledig in kunnen”, zegt technisch directeur Mark Meijer.

De turnsters uit de olympische selectie hebben sinds 23 september in Nijmegen gezamenlijk getraind, maar ieder bij zijn eigen trainer. Die verandering in het programma was een gevolg van de beschuldigingen door oud-turnsters aan het adres van verscheidene coaches zoals Vincent Wevers en Gerben Wiersma. Zij mochten in september weer training geven in Nijmegen. Hierbij is onafhankelijke waarneming en intensieve mentale begeleiding beschikbaar. “Voor de turnsters verandert er in Heerenveen niets, alleen de locatie wisselt”, aldus Meijer. De waarneming en begeleiding gaan mee.

De turnselecties nemen zoals eerder gemeld vanwege de coronapandemie niet deel aan de Europese kampioenschappen die in december plaatsvinden in Turkije. De KNGU onderzoekt de mogelijkheden voor het organiseren van een vervangend toernooi voor junioren en senioren. Deze wedstrijd zou ook moeten plaatsvinden in Heerenveen.